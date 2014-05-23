Керівництво АТО потрібно терміново міняти, а владу - люструвати, - Тягнибок

Про це сьогодні заявив лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок на зустрічі з жителями Тернопільської області.

«Останні втрати українських військових на Донбасі - прямий наслідок непрофесійності і брехні політичного і військового керівництва держави. Смерть наших солдат - на совісті політиків і генералів, які не здатні організувати адекватну військову відсіч агресору. Замість проведення ефективної антитерористичної операції влада покладає надії на капітулянтські меморандуми з посібниками терористів», - заявив Тягнибок.

За його словами, причинами загибелі та поранень українських військових у Волновасі і на сході країни в цілому стали відсутність професійного командування, дії зрадників і саботажників на користь агресора і брак елементарного бойового спорядження.

«Нашим військовим не вистачає елементарного - бронежилетів, біноклів і тепловізорів. І це при тому, що звичайні українці вже давно зібрали понад 120 мільйонів гривень на забезпечення армії, і парламент також направив додаткові кошти на армію. Чому ці кошти не спрямовані на першочергові потреби солдатів - повинно стати предметом розслідування. Ми вимагаємо притягнути до відповідальності усіх командирів-керівників АТО і силових структур, злочинні дії або бездіяльність яких призвели до загибелі наших бійців», - підкреслив Тягнибок.

Кандидат на пост Президента заявив, що для успішного завершення АТО повинна бути проведена не тільки заміна її нинішнього керівництва, але і люстрація органів влади і силових органів - у яких продовжують працювати посібники терористів.

«"Свобода" наполягає на проведенні докорінного очищення влади і силових структур від агентів Кремля, колишніх прислужників режиму Януковича і всіх, чиї дії порушують Конституцію. Ми вимагаємо заборони КПУ і Партію регіонів як антидержавні організації, які сприяли сепаратистському заколоту і дій терористів на Донбасі», - підкреслив Тягнибок. Він також зазначив, що «Свобода» наполягає на проведенні дострокових парламентських виборів, і закликав у неділю голосувати за того кандидата на вищий державний пост, який не буде діяти в інтересах Росії.

«Щоб перемогти агресора, новим президентом треба обрати того, хто ніколи не піде на ганебні домовленості з Путіним і його посібниками, а буде безкомпромісно захищати незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Україні потрібен президент, для якого національні інтереси і вимоги Революції гідності завжди будуть вище особистого збагачення та утримання при владі», - заявив Олег Тягнибок.