Яценюк розповів, у чому живучість коаліції

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що зробить все для того, аби на другій сесії кожен з депутатів голосував самостійно, виконуючи конституційну норму.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

Як відомо, непоодинокими є випадки, коли в парламенті народні депутати голосують чужими картками за тих, хто відсутній на сесійному засіданні. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що це буде перевіркою і для коаліції. «В цьому і є живучість коаліції – чи є в нас 226 живих, присутніх в залі народних депутатів України», - зазначив голова ВР.

За його словами, аналогічними є вимоги і для меншості. «Якщо в меншості також не буде депутатів, то виникає запитання про легітимність прийнятих законів», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зауважив, що розробляється механізм, який би «фактично вимагав фізичну присутність народних депутатів при голосуванні». «Якщо такої присутності не буде, я не переконаний, що в мене є підстави підписувати закон, прийнятий Верховною Радою без особистої присутності народних депутатів України», - додав спікер.