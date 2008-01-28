Симоненко придумав хід у відповідь радикалам із НУ-НС

Компартія ініціюватиме відставку Арсенія Яценюка з посади голови Верховної Ради, якщо коаліція почне ухвалювати рішення за межами сесійної зали парламенту.

Про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко в неділю в Полтаві, повідомляє прес-служба партії.

"Якщо коаліція вдасться до силових сценаріїв розв`язання парламентської кризи і почне ухвалювати рішення за межами сесійної зали, а такі заяви з їхнього боку вже лунають, то фракція комуністів ініціюватиме питання про відставку Арсенія Яценюка з посади голови Верховної Ради і діятиме у відповідності з Конституцією України", - сказав він.

"Якщо коаліція піде на реалізацію такого силового варіанту, то ми будемо наполягати, щоб фракції, які не увійшли в коаліцію, обрали тимчасову президію Верховної Ради і відповідно до Конституції працювали у сесійній залі парламенту", - додав Симоненко.

Він також висловив думку, що Яценюк, не закривши 25-го січня першу сесію Верховної Ради, порушив постанову і усі норми регламенту. "У понеділок 28-го січня на засіданні Погоджувальної Ради я вимагатиму закриття сесії згідно з нормами Регламенту. Це може відбутися у вівторок", - сказав Симоненко.

Як повідомлялося, заступник керівника фракції НУ-НС Тарас Стецьків не виключив, що коаліція вдасться до "силового варіанту" розблокування роботи ВР і ухвалюватиме рішення за межами сесійної зали.

Українська правда