Дивіться трансляцію молебню за Україну, мир і спокій
12:05, 24 травня 2014Політика
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Сьогодні, 24 травня, о 12:00 проходить всесвітня молитва за Україну, Мир і Спокій, яку організувала співачка Руслана. Артистка закликає усіх, хто переживає за долю країни, помолитися за Україну, Мир і Спокій.
Проходить молитва за Україну, мир і спокій / Фото: УНИАН
Спільна молитва за Україну об'єднає мільйони різних людей, священників різних конфесій, сотні різних Храмів.
О 12:00 на спільну Молитву за Україну в Карпати піднімуться на гору Хомяк на висоту 1600 метрів до підніжжя статуї Пресвятої Богородиці тисячі людей, понад 50-ти священників різних конфесій, великий зведений хор (120 чоловік) під керівництвом Ігора Демянця, що виконають Молебінь до Присвятої Богородиці. Ведуча події Руслана.
У Карпатах на Спільній Молитві Руслана та Великий зведений хор виконає Гімн України що поєднає 12 мов світу.
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