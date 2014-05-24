Дивіться трансляцію молебню за Україну, мир і спокій

Спільна молитва за Україну об'єднає мільйони різних людей, священників різних конфесій, сотні різних Храмів.

О 12:00 на спільну Молитву за Україну в Карпати піднімуться на гору Хомяк на висоту 1600 метрів до підніжжя статуї Пресвятої Богородиці тисячі людей, понад 50-ти священників різних конфесій, великий зведений хор (120 чоловік) під керівництвом Ігора Демянця, що виконають Молебінь до Присвятої Богородиці. Ведуча події Руслана.

У Карпатах на Спільній Молитві Руслана та Великий зведений хор виконає Гімн України що поєднає 12 мов світу.