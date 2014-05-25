ЗМІ: Перед виборами в Донецькій області посилилося збройне протистояння

Про це повідомляє donpress.com за даними департаменту з питань внутрішньої політики облдержадміністрації.

Напередодні президентських виборів в регіоні продовжується робота з їх належному проведення та забезпечення безпеки на виборчих дільницях.

У посиленому режимі працює міліція. За даними ГУМВС області, у день виборів спокій громадян будуть охороняти близько 3,5 тисяч правоохоронців.

У Димитрові міський голова провів низку нарад з підготовки до виборів з керівниками підприємств, членами дільничних виборчих комісій, Громадською радою. Обговорювалася необхідність забезпечити жителям міста безпечне участь у голосуванні.

Протидія терористів з "ДНР" підготовці виборчого процесу досягла завершальної фази.

У Донецьку припинена робота ОВК №№ 41-45. Внаслідок цього паралізовано роботу дільничних виборчих комісій. Зафіксовані факти залякування членів комісій.

У Кіровському представники ДНР продовжують блокування видачі документів та обладнання для проведення виборів. Жодна дільнична виборча комісія не отримала списки і урни для голосування.

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В Снєжному зберігається напружена ситуація, спалені бюлетені для виборів міського голови. Ні президентські, ні місцеві вибори не відбудуться.

У Зугресі (Харцизька міськрада) представники ДНР розгромили ділянки, побили членів виборчих комісій.

У Мар'їнському районі озброєні люди відвідали ДК, де розташована ОВК № 60, винесли списки і бюлетені для голосування. Голову окружної виборчої комісії відвезли в невідомому напрямку.

Тривають збройні конфлікти між сторонами протистояння.

Читайте такожТерористи на Донеччині відпустили викраденого голову окружкому, йому погрожувалиВ Торезі вчора п'ятеро озброєних людей відкрили стрілянину по представниках "місцевої самооборони", що перебували в будівлі виконкому міськради.

У Добропільському районі біля села Новотроїцького була помічена військова техніка, велися перестрілки. Є постраждалі.

Почастішання бойових дії на території області викликає паніку серед населення при появі будь-яких озброєних людей і техніки.

Панічні настрої підсилюють чутки про провокації під час проведення виборів, поширювані в місцях скупчення людей, а також у засобах масової інформації.

Читайте такожГолосування на Луганщині пройде лише у двох округах ЦВКНа тлі напруженої підготовки до виборів в області не припиняється антитерористична операція. В даний час в Слов'янську та Слов'янському районі настало певне затишшя, але люди побоюються без необхідності виходити на вулицю. Мобільний зв'язок працює погано, місцями відсутній.

Разом з посиленням агресивних настроїв в області погіршується криміногенна ситуація.

Напруженою на сьогодні залишається ситуація в Донецьку, Артемівську, Горлівці, Дзержинську, Єнакієвому, Краматорську, Красноармійську, Сніжному, Слов'янську, Харцизьк та Мар'їнському, Слов'янському, Тельманівському районах.