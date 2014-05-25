У Маріуполі працюють практично всі дільниці, явка починає зростати
13:26, 25 травня 2014Політика
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За даними на 11.00 у виборах президента України взяло участь 5% жителів Приморського та Жовтневого районів.
На 11.00 там проголосувало близько 7 тис. людей / 0629.com.ua
Про це 0629 повідомили в окружній комісії №59.
Читайте такожВ Україні проходять позачергові вибори президента (онлайн-трансляція)Нагадаємо, що раніше стала відома явка по 58 округу. На 11.00 там проголосувало близько 7 тис. осіб, що також прирівнюється до 5% виборців.
Раніше повідомлялося, що в Маріуполі з 216 відкрилися 202 дільниці.
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