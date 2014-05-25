У Львівській області на виборах працюють 600 спостерігачів з Росії
14:47, 25 травня 2014Політика
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У Львівській області на виборах сьогодні працюють 600 спостерігачів з Росії, повідомила виконавчий директор обласної організації Комітету виборців України Оксана Дащаківська.
Незважаючи на заяви влади Росії, працювати на виборах російські спостерігачі приїхали / REUTERS
«Незважаючи на те, що Росія заявила, що не буде направляти своїх спостерігачів на вибори в Україну, уЛьвівській області є 600 російських спостерігачів», - сказала Оксана Дащаківська.
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