У Львівській області на виборах працюють 600 спостерігачів з Росії

14:47, 25 травня 2014
Політика
0 0

У Львівській області на виборах сьогодні працюють 600 спостерігачів з Росії, повідомила виконавчий директор обласної організації Комітету виборців України Оксана Дащаківська.

Несмотря на заявления властей Росси, работать на выброрах российские наблюдатели приехали / REUTERS

«Незважаючи на те, що Росія заявила, що не буде направляти своїх спостерігачів на вибори в Україну, уЛьвівській області є 600 російських спостерігачів», - сказала Оксана Дащаківська.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter