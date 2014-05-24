Спостерігачі ОБСЄ впевнені, що явка на вибори в Україні буде набагато вищою, ніж у Європі

Місія спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі очікує від України успішного проведення президентських виборів, попри неспокійну ситуацію на крайньому Сході.

Про це представники ОБСЄ заявили в ексклюзивному коментарі журналістам ТСН.

"Дуже важливо, щоб вибори пройшли по цілій, єдиній Україні. І, що дуже важливо нам, як міжнародним спостерігачам, прийти сюди, побачити своїми очима, і також, приїхавши сюди, ми хочемо дати сигнал, що ми віримо в цілісність України, в єдність України, і ми віримо, що вибори можуть і пройдуть і тут також. Це Україна", - заявила депутат канадського парламенту Христина Фріленд, перебуваючи на Донеччині.

Член міжнародної місії зауважила, що на власні очі переконалася в праці людей, котрі хочуть, аби вибори на Донбасі відбулися.

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"Всі мені говорять, і я дуже в це вірю, що маса людей на Донеччині хочуть голосувати, що справді, область стала дуже вірити в цей вибір, в демократичний процес. Я розумію, що можуть бути якість практичні перепони. Але мені дуже радісно було бачити відданість людей і чути від них, що вони справді думають, що є така тиха більшість людей, що справді хочуть брати участь… Побачимо, що станеться завтра, але навіть той факт багато означає", - вважає Фріленд.

Спостерігач також назвала Донецьк чудовим містом, вулицями якого приємно гуляти. І наголосила, що особисто не відчуває якоїсь небезпеки, перебуваючи в центрі регіону.

"Якби я тут була з трьома дітьми, може, я би трохи інакше почувалася. Ніхто не хоче жити в місті, в області, в державі, де державна влада не певна. І я сподіваюся, що після виборів це все стане більш впевнено", - зазначила вона.

"Ви знаєте, що тут є кілька європейських депутатів. І вони нагадують, що завтра вибори в європейський парламент. І вони є певні, що явка в Україні буде набагато вищою, ніж в Європі. І я також вірю", - наголосила Фріленд.