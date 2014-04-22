ОБСЄ збільшила кількість спостерігачів в Україні до максимуму

Це зроблено для того, щоб забезпечити виконання женевських домовленостей, досягнутих головами зовнішньополітичних відомств України, США, ЄС і Росії 17 квітня. Про це оголосив голова Центру з запобігання конфліктів ОБСЄ Адам Коберацькі, передає ИТАР-ТАСС.

Згідно з прийнятим 21 березня мандатом спеціальної наглядової місії, її максимальний чисельний склад обмежений кількістю 500 осіб, а термін роботи - півроку. Зміна межової чисельності, термінів роботи і географічного охоплення можливе тільки після згоди постради.

Читайте такожСпостерігачі ООН в Україні будуть співпрацювати з місією ОБСЄЯк пояснив журналістам представник російської делегації, низка аспектів женевської угоди передбачає залучення місії ОБСЄ.

"Для цього потрібні спеціальні люди, а не просто "монітори", - додав він. За його словами, "для цього не доведеться змінювати мандат місії".

Дипломат також зауважив, що "це рішення вимагатиме істотного зростання бюджету і зовсім інших можливостей з точки зору обладнання, машин, засобів зв'язку, спеціального тренінгу".