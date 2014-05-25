Версія обстрілу іноземних журналістів українськими силовиками недостовірна - Тимчук

Українські силовики не застосовували міномети біля Слов'янська, де, за попередньою інформацією, в результаті мінометного обстрілу загинув італійський журналіст і його перекладач, а також було поранено фоторепортера з Франції.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав координатор групи військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

«Найближчі позиції сил АТО в цьому районі – на горі Карачун. За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», протягом доби 24 травня українські силовики не застосовували міномети в цьому районі», - написав Тимчук.

За його словами, трагічна подія, що є, за попередніми даними, результатом мінометного обстрілу, сталася біля залізничного переїзду поблизу Слов'янська.

Також, за словами Тимчука, не виглядає достовірною версія вбивства і поранення журналістів з автоматичної зброї українськими силовиками, оскільки відстань від місця події до найближчих позицій сил АТО становить не менш як 1,5 км.

Читайте такожВ українському МВС підтверджують загибель італійського фотографа під Слов'янськом«Водночас впродовж останньої доби терористичні групи в Слов'янську не раз вели мінометний обстріл позицій українських силовиків», - зазначив Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, 30-річний італійський фоторепортер Енді Роччелі та його перекладач з Росії Андрій Миронов загинули 24 травня під час мінометного обстрілу біля Слов'янська, де триває протистояння між українськими силовиками і бойовиками, а також поранено французького журналіста Вільяма Роглона.