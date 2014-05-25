У Харківській області очікувана явка виборців складе близько 55% - ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін.

«За підсумками дня явка у Харківській області складе близько 55%», - сказав він.

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Райнін зазначив, що станом на 16.00 явка виборців в цілому по Харківській області склала 34% (у Харкові – 33%). Найбільш активні виборці - у Барвінківському, Близнюківському, Борівському, Дворічанському, Зачепилівському, Ізюмському, Кегичівському і Коломацькому районах, де на 16.00 явка становила 40-45%. Найменш активні – Чугуївський та Золочівські райони, де явка - близько 30%.

Заступник голови ОДА зауважив, що впродовж дня по області відбулися кілька моментів, які працівники правоохоронних органів припинили.

«З радістю говорю, що вибори відбулися, незважаючи на всі ті дії, які робилися з березня, у тому числі й у Харківській області. У Харківській області вибори відбулися, проходять спокійно, у штатному режимі», - сказав Райнін.