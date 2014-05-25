Найвища явка на виборах спостерігається у західних областях України - ОПОРА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА, за даними спостерігачів організації, явка на позачергових виборах президента станом на 16.00 становила 45% виборців.

Читайте такожНа Донеччині зросла кількість працюючих виборчих дільниць - ЦВК Так, у центральних областях (Вінницька, Житомирська, Черкаська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградські області та Київ) явка виборців була 47%, на заході країни (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Волинська, Чернівецька) – 52%, а на сході (Донецька, Харківська, Сумська, Чернігівська, Луганська області) - 37% та півдні (Одеса, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя) – по 37%.

При цьому враховано похибку – 1,3%.