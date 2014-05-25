Вибори відбулися - Мін'юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

«Завершився час для голосування громадян на виборах президента. Ми можемо констатувати, що вибори по всій країні відбулися, і Мін’юст заявляє про те, що порушень, які могли б вплинути на результати виборів, немає”, - сказав міністр.

За словами Петренка, “вибори були демократичні, чесні та прозорі. Як констатують спостерігачі та міжнародні організації, це перші вибори, які відбулися без залучення адміністративного ресурсу. Уряд забезпечив проведення виборів як на законодавчому рівні, так і на фінансовому, і на рівні безпеки. Ми впевнені, що у Центральної виборчої комісії є всі підстави для оголошення результатів у встановлені законом терміни».

Читайте такожВибори 2014: довгі черги та яскраві вишиванки Петренко подякував виборцям і працівникам виборчих комісій, співробітникам правоохоронних органів, які забезпечили проведення демократичних виборів. «Упевнений, що ЦВК після обробки відповідних протоколів окружних виборчих комісій оголосить результати, і через ті факти, що ці вибори були проведені на основі законодавства, яке визнане Венеціанською комісією і всіма спостерігачами, ці вибори будуть визнані міжнародним співтовариством як чесні, прозорі вибори в Україні».

При цьому Петренко ще раз наголосив, що масових порушень, які б істотно могли вплинути на результати виборів, «взагалі не було зафіксовано». За його словами, інформації про порушення від іноземних спостерігачів до Мін’юсту не надходило.

«Зараз закрилися дільниці, почався підрахунок голосів, ми чекаємо інформації про явку і про попередні результати в терміни, визначені законом», - сказав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, дані Національного телевізійного екзит-полу, який провела компанія «TNS в Україні» на замовлення чотирьох телеканалів: ”1+1”, ICTV, ТРК ”Україна” та ”Інтер”, свідчать про те, що за кандидата в президенти України Петра Порошенка проголосували 57,3% виборців, за Юлію Тимошенко – 12,4%, за Олега Ляшка – 8,7%, за Анатолія Гриценка – 6,0%, за Сергія Тігіпка – 4,4% виборців.

Результати Національного екзит-полу-2014, який провели фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Центр Разумкова, говорять про те, що станом на 18.00 за Порошенка проголосували 55,9% виборців, Тимошенко — 12,9%, Ляшка – 8%, Гриценка – 6,3%, Тігіпка – 4,7%.