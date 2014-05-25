Труханов не очікував такого чорного піару від опонента на виборах мера Одеси

В Одесі фаворит перегонів на посаду мера Генадій Труханов задоволений попередніми результатами виборів у місті та вражений чорними піаром, який використав у свої кампанії його опонент Едуард Гурвіц. Про це кандидат у мери Одеси заявив у прямому ефірі ТСН. Марафон.

"Поки що опитування демонструють результат, який мене радує", - сказав Труханов. За його словами, в разі перемоги на виборах, на посаді мера першочерговою задачею для нього стане забезпечення безпеки та мирного життя в Одесі.

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Стосовно свого опонента Едуарда Гурвіца, Труханов зазначив, що сьогодні не обійшлося і без використання брудних технологій та чорного піару. "Я навіть не очікував, що настільки брудно та некрасиво буде проведена його (Гурвіца) кампанія. Я провів сотні зустрічей на одеських дворах та підприємствах, тому такий результат на виборах був мною прогнозований", - сказав він.

Також Труханов виразив сподівання, що вже найближчім часом одесити відчують порядок у всіх напрямках життя міста. Як вже раніше повідомлялося, згідно з даними екзит-полу, на виборах мера Одеси перемагає Труханов.