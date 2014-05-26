ЦВК опрацювала 5,42% виборчих протоколів: у Порошенка - 54,97%, у Тимошенко – 12,72%

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено Центральною виборчою комісією.

Так, за результатами опрацювання 5,42% протоколів дільничних виборчих комісій, за Петра Порошенка проголосували 54,97% виборців; за Юлію Тимошенко - 12,72 %; за Олега Ляшка - 8,39%, за Анатолія Гриценка - 5,72%, за Сергія Тігіпка - 4,81%, за Михайла Добкіна - 3,49%. Інші кандидати набрали менше 2 відсотків.

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Кількість голосів виборців опрацьованих в ЦВК наближається до мільйона і становить на даний момент 918 тисяч 649. Також ЦВК надає дані, згідно з якими Порошенко лідирує в усіх областях, по Дніпропетровській області даних щодо лідера президентської гонки наразі немає.