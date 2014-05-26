ЦВК опрацювала 60,51% протоколів

Як передає кореспондент УНІАН, за попередніми даними, за Петра Порошенка проголосували 53,71% виборців, за Юлію Тимошенко - 13,07%, за Олега Ляшка - 8,47%, за Анатолія Гриценка - 5,47%, за Сергія Тігіпка - 5,25%, за Михайла Добкіна - 3,43%, за Вадима Рабіновича - 2,31%.

Усі інші кандидати, за попередніми підрахунками, набрали менше 2% голосів.

Всього проголосувало 10 млн 262 тис. 489 виборців.