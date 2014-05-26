Порошенко заявляє, що не боїться референдумів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у своєму виборчому штабі.

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"Ми твердо впевнені, що в країні має бути наведений порядок, в країні повинен бути мир. Якщо хтось хоче прийти до влади в Донбасі, до місцевої влади, будь ласка. Я не боюся ніяких референдумів. Більше того, як тільки люди зі зброєю будуть прибрані, я готовий іти на будь-які референдуми. Але замість референдумів, може, ми вибори оголосимо і, може, ви, жителі Донбасу, владу собі оберете, яка буде вас нарешті представляти?" - сказав Петро Порошенко.