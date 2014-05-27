В одній зі шкіл Донецька перебувають близько 40 терористів - МВС

В одній з донецьких шкіл продовжують перебувати близько 40 терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів.

“Була інформація, що увійшли в школу, але дітей там не було. Зараз вони (терористи) знаходяться в школі — близько 40 чоловік”, - сказав Яровий, не уточнивши, водночас, номер школи і район Донецька, в якому вона знаходиться.

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Як повідомляв УНІАН, у Донецьку триває активна фаза антитерористичної операції.

Сьогодні у Київському районі Донецька в школах, наближених до аеропорту і залізничного вокзалу, навчання для школярів було скасовано.

Пізніше в місті у зв'язку з появою у деяких школах озброєних бойовиків педагоги спішно відправили учнів додому.

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Згідно з повідомленням міськради, на територію загальноосвітньої школи № 96 в Калінінському районі увійшли озброєні люди, які представилися прихильниками «Донецької народної республіки», вимагаючи надати матраци для поранених. У зв'язку з цим учнів було відпущено додому. На місце прибули співробітники МВС і представники районного виконкому, після чого представники «ДНР» залишили школу.

Приватна школа «Ікар» також перенесла проведення навчань за адресою: вул. Цусімська, 67-а, через перебування озброєних людей у другому корпусі (вул. Дарницька, 4).

У Ленінському районі міста співробітники централізованої бухгалтерії районного відділу освіти (вул. Куйбишева, 63), у зв'язку з концентрацією вантажних автомобілів з озброєними людьми в районі телецентру, залишили свої робочі місця.