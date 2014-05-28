Конфлікт у штабі громадської організації з застосуванням зброї - в МВС пояснили, що сталося в Житомирі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Житомирі повідомив начальник УМВС України у Житомирській області Юрій Дем'яненко.

«Вчора близько 19 години по вулиці Великій Бердичівській у Житомирі в одному з адміністративних приміщень невідомі особи заблокували групу представників громадської організації. На місці події працювали наряди патрульної служби, ДАІ та спецпризначенці, які забезпечували безпеку громадян",- сказав Демяненко.

Він уточнив, що місце події та навколишня територія були оточені міліцією. На певний час працівниками ДАІ було частково обмежено рух транспорту вулицею Великою Бердичівською, організовано об’їзд оточеної території задля безпеки громадян.

Демяненко також розказав, що вчора декілька годин тривали перемовини міліції і влади з учасниками конфлікту. За його словами, під час інциденту на місці знаходилося близько 20 громадських активістів, учасників конфлікту, міліція вилучила два автомата Калашнікова, які у реєстрі зброї у міліції не значаться.

Демяненко зазначив, що причина конфлікту досі невідома, наразі активних учасників конфлікту затримали та триває з’ясування всіх обставин.

За його словами, станом на 22.40 27 травня рух транспорту по вул. Великій Бердичівській у Житомирі був повністю відновлений.

За фактом конфлікту міліція розпочала кримінальне провадження. Відповідна інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Чинне законодавство за подібні дії передбачає ув’язнення на строк від трьох до семи років.

Водночас, ні Демяненко, ні присутній на прес-конференції голова Житомирської ОДА Сидір Кізін не дали чіткої відповіді на питання журналістів, чи були учасниками конфлікту члени "Правого сектору".

При цьому спікери розповіли, що «затримані активісти не є сепаратистами, а мова йде про внутрішній конфлікт в одній з громадських організацій і прибули вони з трьох різних районів Житомирської області».

В свою чергу, «Правий сектор» розповсюдив заяву про те, що у в Житомирі невідомі намагалися зі зброєю захопити його штаб.

Згідно повідомлення на офіційному сайті «Правого сектора», інцидент відбувся вчора під час візиту до Житомира представників центрального штабу «Правого сектора» для внесення змін у роботу регіональної організації.

«Однак замість пояснення цілей і завдань Житомирської організації, прибулим з Києва довелося спільно з місцевими представниками «Правого сектора» протидіяти озброєним особам. У процесі обеззброєння один з нападників здійснив декілька пострілів в підлогу. Постраждалих немає»,- сказано у повідомленні.

Також зазначається, що як наслідок усі загарбники були затримані представниками правоохоронних органів, а їх зброю було вилучено.

У "Правому секторі" зазначають, що до з’ясування ситуації долучився губернатор Житомирської області Сидір Кізін та начальник УМВС Юрій Дем'яненко, за допомогою яких конфлікт був мирно врегульований.