У Раді зареєстровано законопроект про надзвичайний стан у двох східних областях
18:45, 28 травня 2014Політика
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У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про введення надзвичайного стану в Донецькій і Луганській областях.
У захоплених терористами областях пропонують ввести надзвичайний стан / Фото з твіттера Артема Кабицького
Позафракційний народний депутат Микола Рудьковський вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови “Про необхідність введення надзвичайного стану в Донецькій та Луганській областях” (реєстраційний номер 4950).
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