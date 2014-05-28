У Раді зареєстровано законопроект про надзвичайний стан у двох східних областях

Позафракційний народний депутат Микола Рудьковський вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови “Про необхідність введення надзвичайного стану в Донецькій та Луганській областях” (реєстраційний номер 4950).

Читайте такожУ ВР пропонують гарантувати проведення виборів в умовах надзвичайного та воєнного стану Проект зарестрований на сайті ВР, але на даний час текст недоступний для ознайомлення.