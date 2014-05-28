У Раді зареєстровано законопроект про надзвичайний стан у двох східних областях

18:45, 28 травня 2014
Політика
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У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про введення надзвичайного стану в Донецькій і Луганській областях.

У захоплених терористами областях пропонують ввести надзвичайний стан / Фото з твіттера Артема Кабицького

Позафракційний народний депутат Микола Рудьковський вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови “Про необхідність введення надзвичайного стану в Донецькій та Луганській областях” (реєстраційний номер 4950).

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