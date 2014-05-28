ЗМІ: Олланд запросив Порошенка на святкування 70-річчя висадки союзників у Нормандії

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в українських дипломатичних колах.

На заходи в Нормандію за запрошенням Олланда приїдуть, зокрема, президенти США і Росії Барак Обама і Володимир Путін, королева Великобританії Єлизавета II, німецький канцлер Ангела Меркель.

Раніше французький письменник і філософ Бернар-Анрі Леві, який є особистим другом Олланда, в інтерв'ю ZN.UA сказав, що запропонує французькому президентові запросити на урочистості в Нормандію Порошенка.

Читайте такожПрезидент Франції привітав Порошенка і висловив підтримку у проведенні реформНа питання, чому Олланд запросив тільки Путіна, а не президентів України, Білорусі, інших колишніх республік СРСР, Леві відповів: "У вас дуже хороша ідея. Я думаю, що єдиний спосіб стерти сором і ганьбу, якими буде присутність Путіна в Нормандії, це запросити також і президента України. Тому що Україна заплатила дуже високу людську ціну - близько 8 млн загиблих".

"Зрештою, полк, який звільнив Аушвіц, якщо вже ми говоримо про символіку, був представлений українськими солдатами. Україна - це ще і Бабин Яр. Так, ви подали чудову ідею. І я маю намір запропонувати її президентові Олланду - запросити українського президента. Я зроблю це", - заявив письменник.