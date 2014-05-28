Посольство України вимагає пустити консула до викраденого ФСБ українського режисера

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Відповіді на цей запит досі немає, як і чіткої відповіді на те, де вони утримуються”, - сказав Перебийніс.

Він повідомив, що 27 травня українська сторона отримала від РФ ноту, в якій коротко інформується про те, які статті інкримінуються затриманим. Зокрема, українці підозрюються в організації терористичної діяльності, підготовці злочинів, незаконному придбанні та носінні зброї.

“Ми будемо вживати всіх необхідних заходів, передбачених конвенціями, для того, щоб домогтися від Російської Федерації більш детальної інформації про місце утримання українських громадян і те, що їм інкримінується”, - сказав Перебийніс.

Читайте такожЗаарештованого ФСБ українського режисера етапували до Москви - журналісткаПеребийніс зазначив, що Україна вимагає звільнити своїх громадян, оскільки злочини, які їм інкримінуються, є “абсолютним абсурдом”.

Як повідомлялося, 11 травня співробітники ФСБ Росії затримали у Сімферополі українського режисера, активіста Майдану Сенцова. Його звинувачували у підготовці терактів.

Пізніше стало відомо, що Сенцова етаповано до московського СІЗО «Лефортово».

Сенцов дебютував повнометражним фільмом «Гамер», який отримав нагороди престижних європейських кінофестивалів, зокрема, у Роттердамі та Вісбадені. Його стрічка отримала почесні нагороди на міжнародних кінофорумах в Одесі та в російському Ханти-Мансійську.