Ющенко відправить Богатирьову повчити Тимошенко, як жити не одним днем

Рада національної безпеки і оборони у лютому на своєму засіданні розгляне питання організації процесу приватизації у 2008 році та шляхи запобігання ризикам у цій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на зустрічі з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та першим віце-прем’єр-міністром Олександром ТУРЧИНОВИМ.

У зустрічі також взяли участь секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, керівники парламентських фракцій блоків БЮТ і НУ-НС Іван КИРИЛЕНКО та В’ячеслав КИРИЛЕНКО, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА та його перший заступник Олександр ШЛАПАК.

За пропозицією Секретаріату Президента, має бути створена робоча група з представників уряду, парламенту і Секретаріату Президента, апарату РНБО та експертів, об’єктом аналізу якої буде проект Державної програми приватизації та проект закону щодо приватизації державного майна. На підставі напрацьованих нею матеріалів РНБО прийме рішення щодо концептуальних засад приватизаційної політики, на яких будуть базуватися законодавчі зміни та урядова політика в цій сфері.

Коментуючи прийняті урядом рішення щодо політики приватизації, глава держави висловив застереження про те, що відповідно до них, продаж державного майна розглядається лише як джерело наповнення державного бюджету.

«Ми повинні повернутися до теми більш раціонального використання коштів приватизації. Щоб ми не жили одним днем і відповідали за розвиток держави», - застерігає Президент.

В.ЮЩЕНКО наполягає на тому, що приватизація підприємств стратегічних галузей, зокрема енергетики, без розробки та прийняття стратегії розвитку відповідних сфер економіки створить загрозу національній безпеці.

«Наша мета - не з молотка розпродати Україну. Наша мета - створити стратегічний контроль, там, де це відповідає темі національної безпеки. В іншій частині - знайти інвестора, який би міг оживити ці об’єкти», – пояснив глава держави.

В обговоренні цієї теми Президент висловився щодо поспішності визначення Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР) і ВАТ «Турбоатом» як підприємств, що мають бути невідкладно приватизовані. У цьому контексті глава держави поставив завдання, щоб кожний об’єкт, що готується до приватизації, проходив передприватизаційну підготовку, яка має збільшити його капіталізацію і, відтак, його ціну.

«Наше завдання – підготувати кожний об’єкт, оптимізувати його вартість, вийти на ринок і взяти на ринку найкращу ціну», - заявив Президент.

В.ЮЩЕНКО також вказав на відсутність адекватного сучасним умовам законодавчого забезпечення приватизаційних процесів. Насамперед, це стосується Закону України «Про приватизацію державного майна» та нової Державної програми приватизації. Президент виклав своє бачення змін до принципових положень цих документів.

Президент поставив за мету досягти максимального консенсусу між інституціями влади у питанні приватизації. Зокрема, необхідно заручитися підтримкою фракцій при голосуванні щодо законодавчих змін, які стосуються приватизаційної політики. Згода також має бути досягнута і в питаннях використання коштів, отриманих від приватизації. «Я хотів би, щоб фракції свідомо пройшли цю дискусію, де тема розвитку країни, де тема споживання. І беріть на себе політичну відповідальність у цьому питанні», - попередив глава держави.

Президент поставив категоричну вимогу унеможливити прояви корупції при проведенні приватизації. «Я всіх застерігаю, що жодного механізму подібної дії в нас не повинно бути допущено», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Також під час зустрічі було обговорено шляхи оптимізації роботи Ощадного банку, зокрема, зміну складу спостережної ради та керівництва.

Предметом уваги учасників зустрічі також став фінансово-економічний стан НАК «Нафтогаз України». Президент запропонував винести питання стратегічних основ роботи цієї компанії на розгляд РНБО.

Зі свого боку, Олександр ТУРЧИНОВ як голова урядової комісії з питань перевірки діяльності НАКу повідомив, що така перевірка буде завершена за два тижні.

Окремої уваги було приділено питанню роботи Запорізького алюмінієвого комбінату у контексті політики регулювання цін на електроенергію для забезпечення конкурентоспроможності підприємств з виробництва алюмінію.