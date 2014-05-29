Завтра ЦВК планує завершити отримання даних з окружкомів

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявляє, що ЦВК залишилось внести дані лише з одного округу в Донецькій області до ІАС "Вибори" для отримання попереднього результату голосування на позачергових виборах президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні ЦВК Охендовський сказав, що наразі в електронній системі не вистачає данних лише одного округу Донецької області - № 60 (з центром у Мар'їнка).

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Охендовський нагадав, що це один з тих округів, який, у зв'язку з подіями, що відбуваються в області, не мав доступу до системи "Вибори".

"Сьогодні ЦВК планує ввести до системи "Вибори" результати підрахунку голосів дільниць виборчого округу № 60 Донецької області. Це буде робитись у ЦВК вручну. Після того, як цей процес буде завершений, ми будемо готові назвати результати попереднього стовідсоткового підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях", - сказав Охендовський. Водночас він не уточнив, коли завершиться цей процес.

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Він нагадав, що 28 травня ЦВК отримала 95 протоколів ОВК про підсумки голосування. За словами Охендовського, сьогодні комісія очікує надходження більш як 80 протоколів ОВК.

"Якщо все буде йти за графіком, то завтра ми плануємо завершити отримання оригінальних протоколів про підрахунок голосів виборців", - сказав він.

На сьогодні підраховано 99,49% електронних протоколів.