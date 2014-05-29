Новопризначений "віце-прем'єр" Криму був судимий за розкрадання 1,5 млн гривень - Джемілєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав один із лідерів кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв сьогодні журналістам.

''Іслямова звинуватили нібито в політичній ангажованості і замість нього поставили якогось Руслана Бальбека, який раніше сидів за крадіжку в цілому 1,5 млн. грн у компанії ТEZ-Tour. І коли ця компанія звернулася за роз'ясненнями, в чому справа, прокуратура Криму доповіла, що це дуже потрібна людина і її потрібно звільнити'', - розповів Джемілєв.Читайте такожНа сепаратистів Аксьонова та Константинова зібрали досьє, яке розкриває їх темне минуле

''Крім того, у нас є відомості, що ще в 2006 році він (Бальбек – УНІАН) був завербований ФСБ Росії для роботи з розколу кримськотатарського народу'', - сказав Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня парламент самопроголошеної Республіки Крим звільнив з посади в.о. заступника голови Ради міністрів Криму висуванця Меджлісу Ленура Іслямова.

На місце Іслямова без приставки "в.о." призначили опозиційного Меджлісу кримськотатарського громадського діяча Руслана Бальбека.