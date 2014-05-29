Новопризначений "віце-прем'єр" Криму був судимий за розкрадання 1,5 млн гривень - Джемілєв

13:51, 29 травня 2014
Політика
0 0

Призначений на посаду віце-прем'єр-міністра самопроголошеної Республіки Крим замість Ленура Іслямова Руслан Бальбек раніше був судимий за розкрадання коштів у туристичної компанії.

Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав один із лідерів кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв сьогодні журналістам.

''Іслямова звинуватили нібито в політичній ангажованості і замість нього поставили якогось Руслана Бальбека, який раніше сидів за крадіжку в цілому 1,5 млн. грн у компанії ТEZ-Tour. І коли ця компанія звернулася за роз'ясненнями, в чому справа, прокуратура Криму доповіла, що це дуже потрібна людина і її потрібно звільнити'', - розповів Джемілєв.Читайте такожНа сепаратистів Аксьонова та Константинова зібрали досьє, яке розкриває їх темне минуле

''Крім того, у нас є відомості, що ще в 2006 році він (Бальбек – УНІАН) був завербований ФСБ Росії для роботи з розколу кримськотатарського народу'', - сказав Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня парламент самопроголошеної Республіки Крим звільнив з посади в.о. заступника голови Ради міністрів Криму висуванця Меджлісу Ленура Іслямова.

На місце Іслямова без приставки "в.о." призначили опозиційного Меджлісу кримськотатарського громадського діяча Руслана Бальбека.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter