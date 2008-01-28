У Ющенка беруть під сумнів ще одну обіцянку Тимошенко

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК вважає маловірогідним зниження ставок за іпотечними кредитами до 4-6% при їх рефінансуванні Державною іпотечною установою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ШЛАПАК заявив сьогодні на брифінгу.

«Я не бачу, як ДІУ в сьогоднішніх умовах зможе взяти ресурс під 3-5%, щоб потім кредитувати під 4-6%», - сказав він.

О.ШЛАПАК також зазначив, що уряд має повідомити, в яких обсягах і за допомогою яких ресурсів і механізмів слід впроваджувати цю програму.

Водночас, за словами народного депутата Володимира ПОЛЯЧЕНКА, ідея іпотечного кредитування під 4-6% можлива в невеликих обсягах і у великих містах.

За його оцінками, для реалізації такої програми необхідно 25 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила в ефірі телеканала ICTV, що найближчими днями уряд планує зайнятися створенням більш комфортних умов для малого і середнього бізнесу і наданням населенню дешевих кредитів на житло.

«Кожна сім`я, яка працює і має дохід, матиме нагоду через державну іпотечну установу одержати кредит на 25-30 років для придбання житла, причому без першого внеску, і річні відсотки не перевищуватимуть 4-6%», – заявила прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що кредити під маленькі відсотки даватимуть не банки. «4-6% - це результат роботи державної іпотечної установи», - зазначила прем`єр-міністр.

Державна іпотечна установа створена на виконання постанови Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2004 р. №1330. Засновником ДІУ є держава в особі Кабінету міністрів. Статутний капітал ДІУ - 200 млн. грн.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування первинних іпотечних кредиторів шляхом придбання права вимоги за іпотечними кредитами, виданими відповідно до Стандартів надання, рефінансування і обслуговування іпотечних житлових кредитів ДІУ.