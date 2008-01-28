БЮТ хоче кримінальної справи проти Семенюк за «прихватизацію»

Фракція БЮТ вимагає від Генеральної прокуратури України порушити кримінальну справу проти голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК у зв’язку з порушеннями під час приватизації «Луганськтепловозу».

Про це УНІАН повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

«Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури порушення кримінальної справи, продовження розслідування «прихватизаційної» діяльності пані СЕМЕНЮК і притягнення її до судової відповідальності», - сказав він.

За словами В.ПИСАРЕНКА, за його ініціативою Генеральна прокуратура здійснила перевірку законності конкурсу з продажу державного пакета акцій підприємства ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» і виявила порушення чинного законодавства під час приватизації.

Зокрема, наголосив він, Генпрокуратура встановила, що у день скасування Господарським судом Києва ухвали про заборону проведення конкурсу з продажу пакета акцій Фондом державного майна України видано наказ про поновлення конкурсу. Крім того, цього ж дня головою ФДМУ затверджено протокол засідання робочої групи, яким не допущено до участі у конкурсі ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та ВАТ «Дніпровагонмаш». «Перевірка Генпрокуратури встановила - при проведенні конкурсу фактично була відсутня змагальність. Саме це призвело до того, що держбюджет недоотримав кошти від приватизації», - підкреслив В.ПИСАРЕНКО.