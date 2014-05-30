Росія взяла на себе функції всесвітньої поліції

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на офіційного представника СКР Володимира Маркіна.

Справу порушено щодо "невстановлених військових" за фактами "обстрілу міст Слов'янськ, Краматорськ, Донецьк, Маріуполь та інших населених пунктів" Донецької та Луганської областей України.

Максимальна санкція за відповідною статтею за російським законодавством - позбавлення волі на 20 років.

Читайте такожУ Донецькій області за останні 20 днів поранені семеро дітей - ОДАВ СК стверджують, що при обстрілі цих міст застосовувалася важка зброя, що порушує Женевську Конвенцію "Про захист цивільного населення під час війни". Маркін також нагадав про інцидент з російськими журналістами LifeNews, яких утримували в полоні, загибель італійського журналіста Андреа Роккеллі та його перекладача Андрія Миронова.

"Слідчий комітет не просто визнає факт вчинення злочинів проти мирних громадян, але і починає збір доказів вини кожного причетного до злочинів, що вчиняються проти миру і безпеки людства", - заявив офіційний представник СКР.

Читайте такожУ Росії подумують про повернення смертної кари На сході України протягом кількох місяців тривають бої з підтримуваними Росією терористами. Захоплення кількох міст членами збройних бандформувань призвело до наростання хаосу. Терористи грабують і вбивають місцевих жителів і українських силовиків. У регіоні повністю або частково зірвано проведення соціальних виплат, освітній процес, життєзабезпечення населених пунктів.

Ускладнився процес забезпечення непорушності державного кордону з Росією, звідки прориваються завантажені зброєю і бойовиками автомобілі.