В українському МВС підтверджують загибель італійського фотографа під Слов'янськом

У МВС України підтверджують загибель під Слов'янськом італійського фотокореспондента, але поки нічого не можуть сказати про долю його перекладача з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив речник міністра внутрішніх справ України Станіслав Речинський.

“Відомо, що італійський фотограф загинув. Про його колегу нічого не можу сказати - щодо його долі”, - зауважив Речинський.

На уточнююче запитання стосовно продовження збройних сутичок на Донбасі, Речинський відповів: “У зоні ведення антитерористичної операції були бої протягом ночі і зранку. Деталі по кількості загиблих поки не відомі”.

Читайте такожМЗС Італії підтвердило загибель фоторепортера у Слов'янську - ЗМІЗа даними ЗМІ, у Twitter самопроголошеної "Донецької народної республіки" було повідомлено, що під Слов’янськом у селі Андріївка нібито були вбиті італійський журналіст Андреа Роччеллі та його перекладач - громадянин Росії Андрій Миронов. "У селі Андріївка під Слов'янськом вбито італійського журналіста Андреа Роччеллі та його перекладача Андрія Миронова", - йшлося в повідомленні.