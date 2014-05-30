Лавров закликав США «спонукати» Київ припинити бойові дії на Донбасі
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав США «спонукати» владу в Києві припинити бойові дії, вступити в прямі переговори із сепаратистами на південному сході для «налагодження загальнонаціонального діалогу».
Як повідомляє сайт МЗС РФ, про це Лавров сказав у ході телефонної розмови з Державним секретарем США Джоном Керрі.
«З урахуванням продовження каральної операції в південно-східних регіонах із використанням авіації, бронетехніки та артилерії, Лавров закликав США спонукати владу в Києві відмовитися від згубної ставки на насильство, негайно припинити бойові дії, вступити в прямі переговори з південним сходом із метою налагодження справжнього загальнонаціонального діалогу на основі врахування інтересів протиборчих сторін і всіх регіонів України відповідно до Женевської заяви від 17 квітня й «дорожньої карти» ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.
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У повідомленні також зазначається, що глави зовнішньополітичних відомств домовилися продовжити контакти, «покликані сприяти припиненню кровопролиття й подолання гострої внутрішньої кризи в Україні».
Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не залишила спроби дестабілізувати ситуацію в Україні.
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