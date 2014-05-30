Лавров закликав США «спонукати» Київ припинити бойові дії на Донбасі

Як повідомляє сайт МЗС РФ, про це Лавров сказав у ході телефонної розмови з Державним секретарем США Джоном Керрі.

«З урахуванням продовження каральної операції в південно-східних регіонах із використанням авіації, бронетехніки та артилерії, Лавров закликав США спонукати владу в Києві відмовитися від згубної ставки на насильство, негайно припинити бойові дії, вступити в прямі переговори з південним сходом із метою налагодження справжнього загальнонаціонального діалогу на основі врахування інтересів протиборчих сторін і всіх регіонів України відповідно до Женевської заяви від 17 квітня й «дорожньої карти» ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні також зазначається, що глави зовнішньополітичних відомств домовилися продовжити контакти, «покликані сприяти припиненню кровопролиття й подолання гострої внутрішньої кризи в Україні».

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не залишила спроби дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі в ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

Сепаратисти заявляли, що Росія надає їм інформаційну й консультативну підтримку.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в районі Слов'янська та Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії та армії почалася активна фаза антитерористичної операції, яка була припинена напередодні й у день президентських виборів, 25 травня.

26 травня АТО знову перейшла в активну фазу.