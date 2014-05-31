У Львові поховали загиблого під Слов’янськом генерала Кульчицького

Як передає кореспондент УНІАН, відспівування відбулося у Храмі Святого Рівноапостольного Великого князя Володимира. У прощальній молитві взяло участь духовенство всіх церковних конфесій.

Попрощатися із Кульчицьким прийшли не лише його родичі та близькі, але й, попри дощову холодну погоду, дуже багато жителів Львова.

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На церемонії прощання були присутні бійці Національної гвардії. Також провести в останню путь генерала Кульчицького прийшли керівники міліції Львівщини, представники обласної та міської влади.

Поховали генерал-майора Кульчицького на полі почесних поховань Личаківського кладовища Львова.

Попрощатись з героєм на Личаківське кладовище також прийшло дуже багато людей.

«Плаче родина, плачуть друзі, плаче небо. Це велике горе, це велика біда. Біда для всіх нас. Те, що ми бачимо щодня, що робиться на сході нашої держави, - це наша трагедія. Тільки завдяки таким мужнім генералам цієї біди є менше. Вони на свої груди приймають кулі, які могли попасти у кожного з нас з вами. Вони просто віддають своє життя. Дякую родині за вашого батька, сина, дякую всім за вашого друга, за гідного генерала. Вічна йому пам’ять. Слава Україні», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомлялося, генерал-майор Кульчицький очолював військову частину № 3002 у Львові, а також обіймав посаду заступника начальника управління Західного територіального командування внутрішніх військ.

29 травня поблизу Слов’янська, в районі проведення АТО, після розвантаження продуктів харчування та висадки зміни на четвертому блок-посту, вертоліт Мі-8 Національної гвардії України попав під обстріл та був підбитий. Загинули 12 військовослужбовців, серед яких і генерал-майор Кульчицький.