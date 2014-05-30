Загиблого під Слов'янськом генерала Кульчицького поховають на Личаківському цвинтарі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сім'я Сергія Кульчицького живе у Львові. За погодженням з нею, генерал-майора поховають на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

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У повідомленні наголошується, що львів'яни і міський голова Андрій Садовий висловлюють співчуття рідним і близьким військових, які загинули 29 травня під Слов'янському.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня поблизу Слов'янська в районі проведення АТО терористи обстріляли вертоліт Мі-8 Національної гвардії, в результаті чого загинули 12 осіб. Один військовослужбовець Національної гвардії залишився живий, і перебуває у важкому стані.