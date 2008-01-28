Наступник Путіна відмовився від участі в передвиборчих дебатах

Кандидат в президенти РФ від "Єдиної Росії", перший віце-прем`єр-міністр Дмитро МЕДВЕДЄВ відмовляється від участі в передвиборних дебатах. Про це кандидат повідомив Центрвиборчком, повідомляє прес-служба виборчого штабу Д.МЕДВЕДЄВА.

Це було зроблено на підставі пункту 10 статті 52 федерального закону "Про вибори президента РФ".

"Оскільки МЕДВЕДЄВ не йде у відпустку, а продовжує активно працювати на посаді першого заступника голови уряду, в його графіку намічені поїздки по регіонах і робочі наради з різних аспектів діяльності", - повідомили ІТАР-ТАРС у прес-службі.

17 січня конкурент Д.МЕДВЕДЄВА на президентських виборах, лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ викликав його на теледебати. При цьому він заявив, що відмова наступника від "відкритого і чесного діалогу" в прямому ефірі буде розцінена як боягузство і відсутність упевненості в своїй правоті, а також позначиться на легітимності російських президентських виборів в очах світової спільноти.

Як відзначає Лента.ру, під час виборчої кампанії напередодні парламентських виборів партія "Єдина Росія", що висунула Д.МЕДВЕДЄВА в президенти, також відмовилася від теледебатів, заповнивши рекламний час своїми агітаційними роликами.

Жеребкування безкоштовного теле- і радіоефіру має відбутися в Центрвиборчкомі РФ у вівторок, 29 січня.