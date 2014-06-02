В Луганську авіація знищила дві мінометні батареї терористів
Авіація, яка входить до складу сил АТО, знищила біля оточеного бойовиками Луганського прикордонного загону дві мінометні батареї терористів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар АТО Владислав Селезньов сьогодні журналістам в Антикризовому медіа-центрі в Києві.
“Слід зрозуміти, що біля Луганського прикордонного загону в безпосередній близькості розташовані житлові будинки, тому авіацію повномасштабно використати неможливо, але, тим не менш, бойові авіатори знищили два розрахунки мінометних батарей”, - сказав він.
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Відповідаючи на запитання, чому для нападу терористи обрали саме цей загін, Селезньов зазначив, що це ключовий об'єкт, який координує всю прикордонну структуру в регіоні, і тому, за його словами, зрозуміло, що бойовики намагаються отримати контроль над цим загоном, так само як і над іншими ключовими об'єктами в регіоні.
Також прес-офіцер АТО, звертаючись до місцевих мешканців, які проживають поблизу прикордонного загону, закликав не виходити з будинків, оскільки це є небезпечним для їхнього життя.
Як повідомлялося, близько 500 терористів з ночі атакують управління Луганського прикордонного загону.
Під час штурму бойовики використовують не тільки міномети, гранатомети, кулемети та автомати, але й улюблену «російську» тактику – здійснюють обстріл прикордонного загону з житлових квартир, дахів будинків, при цьому використовують мешканців як живий щит», підкреслюють в Державній прикордонній службі.
Під час бою поранено 7 прикордонників. З боку терористів, за попередніми даними, 5 убитих та 8 поранених.