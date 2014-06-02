В Луганську авіація знищила дві мінометні батареї терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар АТО Владислав Селезньов сьогодні журналістам в Антикризовому медіа-центрі в Києві.

“Слід зрозуміти, що біля Луганського прикордонного загону в безпосередній близькості розташовані житлові будинки, тому авіацію повномасштабно використати неможливо, але, тим не менш, бойові авіатори знищили два розрахунки мінометних батарей”, - сказав він.

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Відповідаючи на запитання, чому для нападу терористи обрали саме цей загін, Селезньов зазначив, що це ключовий об'єкт, який координує всю прикордонну структуру в регіоні, і тому, за його словами, зрозуміло, що бойовики намагаються отримати контроль над цим загоном, так само як і над іншими ключовими об'єктами в регіоні.

Також прес-офіцер АТО, звертаючись до місцевих мешканців, які проживають поблизу прикордонного загону, закликав не виходити з будинків, оскільки це є небезпечним для їхнього життя.

Як повідомлялося, близько 500 терористів з ночі атакують управління Луганського прикордонного загону.

Під час штурму бойовики використовують не тільки міномети, гранатомети, кулемети та автомати, але й улюблену «російську» тактику – здійснюють обстріл прикордонного загону з житлових квартир, дахів будинків, при цьому використовують мешканців як живий щит», підкреслюють в Державній прикордонній службі.

Під час бою поранено 7 прикордонників. З боку терористів, за попередніми даними, 5 убитих та 8 поранених.