Росія проводить навчання з ракетами "Іскандер" біля західного кордону

Західний військовий округ Росії межує з Україною, Білоруссю, Латвією, Естонією і Фінляндією.

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Як повідомляє міністерство оборони Росії, навчання триватимуть до 5 червня. У їх ході задіяно одне з ракетних з'єднань, на озброєнні якого знаходяться ракетні комплекси "Іскандер-М" і літаки дальньої авіації, передає «Українська правда».

Ракетний підрозділ відпрацює марш-кидок, таємне розгортання, заняття вогневих позицій, а також інженерне обладнання району.

Ракетники також організовують спільні дії з дальньою авіацією «з ураження умовних цілей крилатими ракетами наземного і повітряного базування на максимальній дальності». Для оцінки ефективності ураження цілей будуть використовувати безпілотні літальні апарати.

Ракетний комплекс «Іскандер» розроблений для ураження малорозмірних і площинних цілей в глибину побудови військ противника і може бути засобом доставки ядерної зброї.