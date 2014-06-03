Терористи створюють повноцінну військову організацію - активіст

Про це в ефірі 5 каналу розповів голова ГО "Фонд розвитку громади" (Краматорськ) Станіслав Черногор.

«За останніми даними, які проходять по Краматорську, в будь-якому разі у сепаратистів анархія, схоже, припиняється. Судячи з усього, з п'яти республік ДНР залишиться тільки дві, а може, й одна під чітким військовим керівництвом", - розповів активіст.

За його словами, тільки в Краматорську діяло чотири розрізнені угруповання, які "ловили рибу в каламутній воді".

Читайте такожЗМІ: У Краматорську вночі йшов бій біля аеропорту"Частина цих "лідерів" вже арештовані, їх якимось чином гноблять. Лідери кримінальних угруповань у Краматорську, які спочатку підтримували захоплення, їх вже немає в Краматорську - один поїхав в Крим, інший в бігах і можливо, його вже захопили в полон, і він перебуває у Слов'янському СБУ", - сказав Черногор.

"Сепаратисти починають у себе наводити порядок і організовують свою військову організацію", - підсумував він.