На базі батальйону «Донбас» сформують 3-й резервний підрозділ
На базі батальйону «Донбас» буде сформовано 3-й резервний підрозділ Національної гвардії.
Таке рішення прийняв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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Як повідомляється на сайті Нацгвардії, в даний час підрозділ налічує близько 300 чоловіків у віці 18-55 років. Лише за 1-2 червня в його склад вступили понад 100 добровольців, 40 з яких - активісти Майдану. Близько 40% батальйону - колишні військові, з яких більше половини були в гарячих точках.
Набір в батальйон буде проводитися до тих пір, поки кількість добровольців не досягне 500 осіб. Бійці пройдуть суворий відбір, оснований на військовому досвіді, фізпідготовці і почутті патріотизму. Таким чином, , 3-й батальйон спецпризначення буде складатися з 360 осіб. Інші ж увійдуть до складу 24-го батальйону територіальної оборони Луганської області або 4-го резервного батальйону Нацгвардії.