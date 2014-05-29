Другий батальйон Нацгвардії сьогодні відправиться в зону АТО

14:02, 29 травня 2014
Політика
1 0

Сьогодні другий батальйон Національної гвардії відправиться в зону проведення антитерористичної операції (АТО).

Бойцы Нацгвардии отправятся в зону АТО / REUTERS

«У нас створені і відправлені на боротьбу з тероризмом 2 батальйони Національної гвардії. Перший батальйон вже знаходиться в зоні АТО, другий відправиться сьогодні», - розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter