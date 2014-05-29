Другий батальйон Нацгвардії сьогодні відправиться в зону АТО
14:02, 29 травня 2014Політика
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Сьогодні другий батальйон Національної гвардії відправиться в зону проведення антитерористичної операції (АТО).
Бійці Нацгвардії вирушать в зону АТО / REUTERS
«У нас створені і відправлені на боротьбу з тероризмом 2 батальйони Національної гвардії. Перший батальйон вже знаходиться в зоні АТО, другий відправиться сьогодні», - розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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