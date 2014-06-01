Батальйон «Донбас» зібрав на Майдані чотири автобуси добровольців

Командир батальйону спецпризначення «Донбас» Національної гвардії України Семен Семенченко на Майдані Незалежності в Києві зібрав 4 автобуси добровольців для вступу до лав батальйону.

Про це повідомляється на веб-сторінці батальйону в соціальній мережі Facebook.

«Чотири автобуси мобілізованих майданівців відправлено командиром батальйону «Донбас» Семеном Семенченко до тренувальної бази Національної Гвардії в Нові Петрівці. Їх чекає військова підготовка, ”сухий закон”, стрільби та інші цікаві справи. А головне - вони приєднаються до процесу звільнення Донецького і Луганського регіонів і наведення там ладу в повоєнний час», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Семенченко прибув на Майдан Незалежності в Києві для набору бажаючих стати добровольцями батальйону.

Раніше, 29 травня, батальйон «Донбас» офіційно оголосив посилену мобілізацію до своїх лав. Як уточнили в прес-службі батальйону, мобілізація ведеться з метою набору максимальної кількості добровольців в батальйон, який умовно буде поділено на три частини. Перша увійде до складу Національної гвардії, підконтрольної МВС. Друга частина батальйону увійде в 24 -й батальйон територіальної оборони , підконтрольний Міноборони України. Третя його частина залишиться в якості загону народного ополчення і буде брати участь в обороні 4-х районів Західного Донбасу – Добропільського., Великоновоселківського, Червоноармійського та Олександрівського.

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Також повідомлялося, що основними напрямками роботи батальйону буде проведення розвідувальних, протидиверсійних, штурмових операцій; посилення охорони державних кордонів від диверсійних і терористичних груп.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з командиром батальйону «Донбас», в результаті чого була досягнута домовленість про створення на базі цього батальйону спецпідрозділу.

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Передбачалося, що з 30 травня створений з добровольців батальйон «Донбас» почне підготовку з фахівцями в якості спецпідрозділу по боротьбі з терористами. Батальйон буде відповідним чином навчений, озброєний, екіпірований, і всі його подальші дії у складі сил АТО будуть координуватися командуванням спецоперацій. Особовий склад батальйону налічуватиме до 300 осіб.