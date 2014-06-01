Батальйон «Донбас» зібрав на Майдані чотири автобуси добровольців
"Мобілізованих майданівців" чекає військова підготовка, "сухий закон", стрільби та "інші цікаві справи", зазначають представники батальйону.
Командир батальйону спецпризначення «Донбас» Національної гвардії України Семен Семенченко на Майдані Незалежності в Києві зібрав 4 автобуси добровольців для вступу до лав батальйону.
Про це повідомляється на веб-сторінці батальйону в соціальній мережі Facebook.
«Чотири автобуси мобілізованих майданівців відправлено командиром батальйону «Донбас» Семеном Семенченко до тренувальної бази Національної Гвардії в Нові Петрівці. Їх чекає військова підготовка, ”сухий закон”, стрільби та інші цікаві справи. А головне - вони приєднаються до процесу звільнення Донецького і Луганського регіонів і наведення там ладу в повоєнний час», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Семенченко прибув на Майдан Незалежності в Києві для набору бажаючих стати добровольцями батальйону.
Раніше, 29 травня, батальйон «Донбас» офіційно оголосив посилену мобілізацію до своїх лав. Як уточнили в прес-службі батальйону, мобілізація ведеться з метою набору максимальної кількості добровольців в батальйон, який умовно буде поділено на три частини. Перша увійде до складу Національної гвардії, підконтрольної МВС. Друга частина батальйону увійде в 24 -й батальйон територіальної оборони , підконтрольний Міноборони України. Третя його частина залишиться в якості загону народного ополчення і буде брати участь в обороні 4-х районів Західного Донбасу – Добропільського., Великоновоселківського, Червоноармійського та Олександрівського.
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Також повідомлялося, що основними напрямками роботи батальйону буде проведення розвідувальних, протидиверсійних, штурмових операцій; посилення охорони державних кордонів від диверсійних і терористичних груп.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з командиром батальйону «Донбас», в результаті чого була досягнута домовленість про створення на базі цього батальйону спецпідрозділу.
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Передбачалося, що з 30 травня створений з добровольців батальйон «Донбас» почне підготовку з фахівцями в якості спецпідрозділу по боротьбі з терористами. Батальйон буде відповідним чином навчений, озброєний, екіпірований, і всі його подальші дії у складі сил АТО будуть координуватися командуванням спецоперацій. Особовий склад батальйону налічуватиме до 300 осіб.