Ющенко дасть оцінку політичній ситуації. Традиційне радіозвернення

У суботу, 1 липня, о 18.00 прозвучить традиційне щотижневе радіозвернення Президента Віктора ЮЩЕНКА до українського народу, у якому глава держави дасть свою оцінку поточній політичній ситуації, що склалася в Україні, зокрема, висловить свою позицію з урегулювання ситуації в парламенті.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, В.ЮЩЕНКО ще раз повернеться до теми 10-ї річниці Конституції України та наголосить на головних моментах, які створюють необхідність удосконалення Основного Закону держави.

Звернення транслюватимуть три програми Українського радіо та «Радіо ЕРА» FM. Перша, Друга і Третя програми повторять виступ глави держави о 22:00 та в неділю, 2 липня, о 10ю00, «Радіо ЕРА» FM – в неділю о 10.00.

Крім того, звернення Президента можна послухати в інтернеті.

За кордоном воно прозвучить в ефірі Всесвітньої служби «Радіо Україна» Українського радіо з повтором о 22.00 та в неділю, 2 липня, о 10.00.