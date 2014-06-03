ЗМІ: У Торезі бойовики розгромили офіс Партії регіонів

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на очевидців і місцевих жителів.

Сьогодні озброєні люди навідалися в місцевий офіс «Партії регіонів», яку очолював Віталій Карпачов, що нещодавно різко засудив діяльність «ДНР».

«Там все розгромили, повиносили в мішках все, що під руку потрапляло. І ще один його офіс в центрі міста теж розграбований», - розповів місцевий житель.

Містяни заявляють, що зараз люди з автоматами на двох вантажівках перебувають поруч з міською прокуратурою і чинять злочини у місті.

Читайте такожСамопроголошеного «народного мера» Полторацьку посадили в СІЗО«Вчора спалили будинок і вбили господаря - власника кафе «Добрий Шубін», і ще банк "АВАЛЬ" захопили. Все місто - очевидці. Закрилися магазини, пошта», - розповів житель Тореза Юрій.

Також декілька хвилин тому по вулиці Робітничій в бік Торезької виправної колонії проїхали з десяток машин із бойовиками.

«Проїхала одна синя маршрутка, битком набита озброєними людьми. Іномарки, все чорні, теж забиті, деякі без дверей. Звідусіль стирчать дула. Вони навіть без масок», - розповів Юрій.