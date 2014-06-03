Сили АТО повністю очистили північ Донецької області від терористів - Турчинов

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Президента з посиланням на доповідь керівництва Антитерористичної операції Голові Верховної Ради України, в. о. Президента України Олександру Турчинову.Читайте такожСили АТО поставили ультиматум терористам у Красному Лимані

"Сьогодні у ході Антитерористичної операції було повністю очищено від терористів північ Донецької області, знищено опорні пункти та військові табори бойовиків у цьому регіоні та захоплений їхній головний укріпрайон в населеному пункті Семенівка, встановлено контроль над містом Червоний Лиман", - зазаначено у повідомленні.

Окрім того, військові розпочали перекриття кордону на півночі та сході Луганської області.Читайте такожУкраїнські війська після боїв увійшли у Красний Лиман - ЗМІ

За словами Турчинова, сьогодні були знищені найбільш чисельні підрозділи бойовиків, «що в найближчій перспективі відкриває можливість звільнення від терористів центрального Донбасу».