Тимчук: сьогодні у ході АТО були поранені 45 українських силовиків, двох - вбито

За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», у ході сьогоднішньої антитерористичної операції на Донбасі знищено близько 300 терористів, близько 500 бойовиків - поранені.

Втрати з боку сил АТО - 2 загиблих, 45 поранені.Читайте такожСили АТО повністю очистили північ Донецької області від терористів - Турчинов "Мабуть, вперше за весь час проведення АТО відзначається високий рівень взаємодії між підрозділами силових структур, задіяними в операції. Антитерористична операція триває", - написав на своїй сторінці у Facebook керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

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