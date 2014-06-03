Тимчук: сьогодні у ході АТО були поранені 45 українських силовиків, двох - вбито
21:44, 03 червня 2014Політика
0 0
За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», у ході сьогоднішньої антитерористичної операції на Донбасі знищено близько 300 терористів, близько 500 бойовиків - поранені.
Український військовий/ REUTERS
Втрати з боку сил АТО - 2 загиблих, 45 поранені.Читайте такожСили АТО повністю очистили північ Донецької області від терористів - Турчинов
"Мабуть, вперше за весь час проведення АТО відзначається високий рівень взаємодії між підрозділами силових структур, задіяними в операції. Антитерористична операція триває", - написав на своїй сторінці у Facebook керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter