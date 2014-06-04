У Луганську триває бій, серед бойовиків є вбиті і поранені

Як повідомлялося у попередньому повідомленні, ввечері 3 червня, більше 300 озброєних злочинців, оточили міліцейський полк патрульно-постової служби Національної гвардії України, що дислокується у м.Луганськ, передає прес-служба Нацгвардії.

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Після нетривалих перемовин та відмови правоохоронців на ультиматум терористів скласти зброю, злочинці відкрили вогонь у бік військовослужбовців із жилих будинків мешканців, що розташовані поблизу частини.

Обстріл ведеться із важкого озброєння: автоматів, мінометів, кулеметів та гранатометів. Снайпери, що також розташувалися на дахах будинків, ведуть обстріл частини із снайперських гвинтівок.

Станом на 00:35 4 червня бій триває, військовослужбовці продовжують чинити опір терористам та захищають військову частину від захоплення. Від активних вогневих ударів злочинців загорівся автомобільний парк військової частини, виникла пожежа.

За попередніми даними серед нападників – до десяти чоловік поранених, декілька - вбито. Є поранені і серед військовослужбовців.

До військової частини направлені бригади швидкої медичної допомоги.