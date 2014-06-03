У Луганську більше 300 терористів штурмують полк Нацгвардії

Ввечері третього червня, більше 300-т невідомих озброєних злочинців, оточили міліцейський полк патрульно-постової служби Національної гвардії України, що дислокується у Луганську, та відкрили вогонь у бік правоохоронців.

Про це повідомил у прес-службі Національної гвардії України. Читайте такожТурчинов доручив РНБО негайно вивчити питання щодо введення воєнного стану на Донбасі Обстріл ведеться із важкого озброєння: автоматів, кулеметів та мінометів. Наразі бій триває, військовослужбовці чинять опір терористам та захищають військову частину від захоплення.

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