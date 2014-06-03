У Луганську більше 300 терористів штурмують полк Нацгвардії
23:46, 03 червня 2014Політика
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Ввечері третього червня, більше 300-т невідомих озброєних злочинців, оточили міліцейський полк патрульно-постової служби Національної гвардії України, що дислокується у Луганську, та відкрили вогонь у бік правоохоронців.
Про це повідомил у прес-службі Національної гвардії України.
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Обстріл ведеться із важкого озброєння: автоматів, кулеметів та мінометів. Наразі бій триває, військовослужбовці чинять опір терористам та захищають військову частину від захоплення.
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