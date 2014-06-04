Бійці Нацгвардії пояснили, чому вони залишили військову частину в Луганську

12:17, 04 червня 2014
Політика
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Бійці Національної гвардії були змушені залишити військову частину в Луганську, оскільки вона була знищена в ході боїв з терористами.

От воинской части осталось пожарище / @SergeyPonomarev

Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова прес-служби Нацгвардії Вікторія Кушнір.

Кушнір розповіла, що штурм полку патрульно-постової служби Національної гвардії України тривав понад 10 годин. Під час тривалого протистояння повністю знищено у вогні автомобільний парк та приміщення штабу військової частини, вогнем пошкоджено казарму правоохоронців. Обстріл злочинці вели із важкого озброєння: автоматів, кулеметів мінометів та гранатометів, також працювали снайпери. Правоохоронці відстрілювалися, доки не використали весь боєзапас, бій вели до останнього патрона. Серед правоохоронців трьох бійців поранено. Серед терористів – близько 20 поранених та шестеро вбито.

На даний час особовий склад військової частини передислоковується у інше безпечне місце.

Також Кушнір додала, що залишатися на території військової частини бійцям не було жодного сенсу, оскільки там "залишилося фактично згарище".

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