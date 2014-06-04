США виділять Україні $5 млн на бронежилети, прилади нічного бачення та засоби зв'язку

США виділяють Україні 5 млн дол. на бронежилети, прилади нічного бачення та засоби зв’язку.

Про це сьогодні повідомляє Рада національної безпеки при президентові США Бараку Обамі.

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„Сьогодні ми оголосили про виділення 5 мільйонів доларів на бронежилети, прилади нічного бачення та засоби зв'язку для України”, - повідомляє Рада на своїй сторінці у Twitter.