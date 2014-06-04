США виділять Україні $5 млн на бронежилети, прилади нічного бачення та засоби зв'язку
12:49, 04 червня 2014Політика
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Про це сьогодні повідомляє Рада національної безпеки при президентові США Бараку Обамі.
Незабаром в українських військових стане більше девайсів, необхідних для несення служби / REUTERS
США виділяють Україні 5 млн дол. на бронежилети, прилади нічного бачення та засоби зв’язку.
Про це сьогодні повідомляє Рада національної безпеки при президентові США Бараку Обамі.
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„Сьогодні ми оголосили про виділення 5 мільйонів доларів на бронежилети, прилади нічного бачення та засоби зв'язку для України”, - повідомляє Рада на своїй сторінці у Twitter.
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