Терористи обстріляли 2 вертольоти з українськими військовими

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов. «Інформація про нібито збитий вертольоті в районі проведення АТО не відповідають дійсності. Вчора під час активної фази АТО, бойовики обстріляли 2 вертольоти Мі-24, вони отримали пошкодження, але вони приземлилися на майданчику для вертольотів», - заявив він.

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«Зараз фахівці і експерти відновлюють цю техніку, ніхто з членів екіпажу вертольотів не постраждав», - додав прес-офіцер.

Нагадаємо, 3 червня ЗМІ повідомляли, що розгорівся запеклий бій поблизу міста Красний Лиман Донецької області. Сили АТО наступали на позиції бойовиків під прикриттям авіації - літаків та вертольотів. В один з вертольотів терористи влучили зі станкового кулемета, весь екіпаж вижив.