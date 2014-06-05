"Репортери без кордонів" закликають захистити українських журналістів

Як повідомляє Радіо Свобода, про це йдеться у повідомленні організації.

Правозахисники закликають українську й російську владу, а також формування бойовиків, що діють у регіоні, сприяти захисту і дотриманню прав працівників ЗМІ, незалежно від редакційної політики засобу масової інформації, який вони представляють.

Читайте такожУ Криму побили та затримали журналіста і режисераУ повідомленні "Репортерів без кордонів" згадуються кілька випадків нападів на журналістів, зокрема, затримання 2 червня в Сімферополі представниками так званої «самооборони Криму» співробітників незалежного «Центру журналістських розслідувань» Сергія Мокрушина і Владлена Мельникова. Їх побили, відібрали телефони. Згодом їх забрала міліція і після допиту відпустила.

Також 2 червня в Донецьку бойовики захопили Олександра Брижа – співробітника видання «Донбас» і Леоніда Лапу з газети «Вечірній Донецьк». Обидва журналісти, яких згодом відпустили, стверджують, що нападники вимагали від них вплинути на зміну редакційної політики.

Невідомою з 10 травня залишається доля українського журналіста Артема Ларіонова. За словами друзів, востаннє його бачили на армійському блокпосту між Слов’янськом і Краматорськом. Він висвітлював діяльність бойовиків.