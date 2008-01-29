Команда Януковича не збирається ділити лаври з Ющенком та Тимошенко

У лютому Україна приєднається до Світової організації торгівлі завдяки зусиллям уряду Віктора ЯНУКОВИЧА. Про це заявив в інтерв’ю журналістам колишній міністр закордонних справ України, нинішній міністр опозиційного уряду Віктора ЯНУКОВИЧА Костянтин ГРИЩЕНКО.

За його словами, “попередній уряд зробив все для того, щоб це стало можливим”. “Завдяки зусиллям уряду Віктора ЯНУКОВИЧА нам вдалося вийти на фінішну пряму приєднання до СОТ”, - зазначив К.ГРИЩЕНКО. Він не бачить на сьогодні підстав для негативного рішення з даного питання. За його словами, відмова можлива лише “через якісь надзвичайні, негативні помилки нинішньої влади, але будемо сподіватися, що цього не буде”.

К.ГРИЩЕНКО вважає, що рішення про приєднання України до СОТ на сьогодні “вже фактично гарантовано”. За його словами, після 5 лютого (відбудеться засідання Генеральної ради СОТ в Женеві, де розглядатиметься дане питання - УНІАН) наступить етап переговорів з ЄС, результатом яких має стати “домовленість про створення зони вільної торгівлі”. Він наголосив, що опозиція, зокрема, Партія регіонів України, “підтримуватиме те, що буде розумним, але в той же час даватиме сигнал суспільству у випадках, коли ці переговори можуть призвести до серйозних наслідків, якщо будуть даватися обіцянки, які не відповідають сучасному стану розвитку нашої економіки”.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль ЛАМІ запросив Президента України Віктора ЮЩЕНКА взяти участь у засіданні Генеральної ради СОТ, яке відбудеться 5-6 лютого в Женеві. В той же час В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що питання про приєднання України до СОТ буде позитивно розглянуто на цьому засіданні.